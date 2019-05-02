На Донбассе погиб военный из Львовской области

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил в понедельник, 4 февраля, погиб боец из Львовской области Николай Рудник. Об этом сообщается на странице Союза воинов АТО Каменка-Бугского района в соцсети Facebook.

"Печальная весть прилетела к нам с фронта. 4 февраля в зоне АТО погиб уроженец с. Батятичи Камянка-Бугского района - Рудник Николай Андреевич. Николай Андреевич любил Украину превыше всего. Был членом Конгресса украинских националистов", - сообщили в организации.

По данным СМИ, военному было 53 года.

Напомним, за сутки 4 февраля сепаратисты 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погиб один украинский военнослужащий.

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Источник: korrespondent.net