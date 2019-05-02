Лента RSS
Подписаться на ленту
05 февраля 2019, вторник, 14:22
-3°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
05. 02. 2019

ДТП под Марьинкой: пять человек погибли

На подъезде к КПВВ Марьинка в Донецкой области столкнулись автомобили Lanos и Chevrolet, погибли пять человек, сообщает Благотворительный фонд Право на защиту.

Отмечается, что в результате ДТП все четверо пассажиров Lanos погибли: машина с газобаллонным оборудованием загорелась после аварии, люди сгорели.

В Chevrolet выжил водитель и трое пассажиров, одна женщина погибла. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии уже госпитализировали в больницу Курахово. Водителя и еще одного пассажира также доставили в больницу.

Предварительная причина ДТП — плохая видимость на дороге из-за тумана.

Как сообщалось, под Киевом столкнулись грузовик и военный тягач. Кабина грузовика была полностью смята. Его водителю удалось выбраться лишь с помощью военных.

Накануне в Одессе полицейский пострадал в аварии. В авто патрульных на большой скорости врезалась другая машина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.