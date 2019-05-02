ДТП под Марьинкой: пять человек погибли

На подъезде к КПВВ Марьинка в Донецкой области столкнулись автомобили Lanos и Chevrolet, погибли пять человек, сообщает Благотворительный фонд Право на защиту.

Отмечается, что в результате ДТП все четверо пассажиров Lanos погибли: машина с газобаллонным оборудованием загорелась после аварии, люди сгорели.

В Chevrolet выжил водитель и трое пассажиров, одна женщина погибла. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии уже госпитализировали в больницу Курахово. Водителя и еще одного пассажира также доставили в больницу.

Предварительная причина ДТП — плохая видимость на дороге из-за тумана.

Как сообщалось, под Киевом столкнулись грузовик и военный тягач. Кабина грузовика была полностью смята. Его водителю удалось выбраться лишь с помощью военных.

Накануне в Одессе полицейский пострадал в аварии. В авто патрульных на большой скорости врезалась другая машина.

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Источник: korrespondent.net