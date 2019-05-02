Патруль ОБСЕ попал под обстрел - СЦКК

В районе Золотого Луганской области в понедельник, 4 февраля, патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел. Об этом информирует украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон, сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Отмечается, что 4 февраля пятеро сотрудников миссии ОБСЕ на двух бронированных автомобилях находились вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины примерно в 300 метрах к северу от участка разведения сил и средств в районе Золотого. В промежуток между 10:25 и 10:30 они услышали пять взрывов на расстоянии около 2-3 км. В 10:30, когда наблюдатели сели в автомобили, они услышали еще три взрыва в непосредственной близости - около 70-100 метров. Взрывы сопровождались пламенем, дымом.

В результате патруль переместился примерно на 5 километров к восточной окраине Золотого-2 (Карбонит, на запад от Луганска).

В СЦКК отметили, что между 10:40 и 10:50 наблюдатели зафиксировали, что количество нарушений режима прекращения огня росло. Патруль был вынужден покинуть этот район.

Ранее сепаратисты осуществили обстрел автобуса ритуальной службы, который следовал на кладбище в поселке Чермалык Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net