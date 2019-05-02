Гройсман, где дороги. В Украине новый флешмоб

Флешмоб "Гройсман, где дороги?", который запустили в социальной сети недавно, набирает обороты. Водители начали массово выкладывают в соцсетях критическое состояние дорог в разных уголках Украины и передают приветы премьер-министру Владимиру Гройсману и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Об этом сообщают Українські Новини.

Инициатором флешмоба выступил пользователь Igor Khokhych на своей странице в Facebook.

"Учитывая, что вместе со снегом уходят все обещанные Гройсманом дороги, предлагаю флешмоб.. Давайте постить фотографии ям на дорогах с тегом: #ГройсманГдеДороги?" - написал он и сразу выставил несколько фото.

Флешмоб сразу подхватили пользователи и под хэштегом "Гройсман, где дороги?", стали выкладывать свои фото и видео украинских дорог.

К флешмобу присоденились даже известные политики. В частности свои материалы выложил и кандидат в Президенты Александр Шевченко.

"Магистральная дорога 09. Закарпатья ...Лицо власти !!!У власти была возможность отремонтировать эту магистраль", - написал он.

Привет Гройсману также передал Михаил Добкин и выложил свое видео.

Как сообщалось, водители Закарпатья вышли на митинг из-за плохих дорог. Автомобилисты требовали чтобы к ним вышел руководитель Закарпатского облавтодора и объяснил, почему в регионе такие плохие дороги.

Ранее в Сети появилось видео дороги на Закарпатье. После поездки на трассе Тячив-Хуст в Закарпатской области машины испытывают существенные повреждения, сообщил пользователь в соцсети.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net