Лента RSS
Подписаться на ленту
05 февраля 2019, вторник, 16:04
-2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
05. 02. 2019

В Киевской области за сутки погибли три пешехода

На дорогах Киевской области за прошедшие сутки погибли трое пешеходов. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

В частности, указано, что в городе Белая Церковь 46-летний водитель автомобиля KIA Sorento совершил наезд на двух мужчин, которые пересекали проезжую часть дороги в неустановленном месте. От полученных травм парни 20 и 21 года скончались на месте аварии.

По данным правоохранителей, еще одно ДТП, где погиб человек, произошло в селе Крушинка, Васильковского района.

"31-летний водитель, управляя микроавтобусом OPEL Vivaro, на пешеходном переходе насмерть сбил 40-летнего мужчину. Тела погибших людей направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", - говорится в сообщении.

На местах ДТП работали сотрудники Следственного управления полиции области, группы реагирования патрульной полиции, медики.

По данным фактам возбуждены уголовные производства. Сейчас полицейские устанавливают все причины, обстоятельства ДТП, опрашивают свидетелей.

Ранее в городе Вишневое под Киевом водитель автомобиля ВАЗ сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

Также сообщалось, что в Ровно на улице Степана Бандеры водитель автобуса совершил наезд на двух пешеходов: мужчину и женщину. Оба в результате аварии погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.