В Киевской области за сутки погибли три пешехода

На дорогах Киевской области за прошедшие сутки погибли трое пешеходов. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

В частности, указано, что в городе Белая Церковь 46-летний водитель автомобиля KIA Sorento совершил наезд на двух мужчин, которые пересекали проезжую часть дороги в неустановленном месте. От полученных травм парни 20 и 21 года скончались на месте аварии.

По данным правоохранителей, еще одно ДТП, где погиб человек, произошло в селе Крушинка, Васильковского района.

"31-летний водитель, управляя микроавтобусом OPEL Vivaro, на пешеходном переходе насмерть сбил 40-летнего мужчину. Тела погибших людей направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", - говорится в сообщении.

На местах ДТП работали сотрудники Следственного управления полиции области, группы реагирования патрульной полиции, медики.

По данным фактам возбуждены уголовные производства. Сейчас полицейские устанавливают все причины, обстоятельства ДТП, опрашивают свидетелей.

Ранее в городе Вишневое под Киевом водитель автомобиля ВАЗ сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

Также сообщалось, что в Ровно на улице Степана Бандеры водитель автобуса совершил наезд на двух пешеходов: мужчину и женщину. Оба в результате аварии погибли.

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Источник: korrespondent.net