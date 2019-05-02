Лента RSS
Подписаться на ленту
05 февраля 2019, вторник, 16:04
-2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
05. 02. 2019

Янукович даст в Москве пресс-конференцию

В Москве в среду, 6 февраля, состоится пресс-конференция бывшего президента Виктора Януковича. Об этом говорится на сайте МИА Россия сегодня, в зале которого пройдет мероприятие.

Темой пресс-конференции указано "актуальные вопросы украинской политики".

Начало встречи запланировано на 13.00 по киевскому времени.

Как сообщалось, 24 января суд признал виновным по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Судьи поддержали не все пункты обвинения.

В ГПУ заявили, что не будут обжаловать приговор Януковичу, хотя требовали для него 15 лет заключения вместо 13.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.