Янукович даст в Москве пресс-конференцию

В Москве в среду, 6 февраля, состоится пресс-конференция бывшего президента Виктора Януковича. Об этом говорится на сайте МИА Россия сегодня, в зале которого пройдет мероприятие.

Темой пресс-конференции указано "актуальные вопросы украинской политики".

Начало встречи запланировано на 13.00 по киевскому времени.

Как сообщалось, 24 января суд признал виновным по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Судьи поддержали не все пункты обвинения.

В ГПУ заявили, что не будут обжаловать приговор Януковичу, хотя требовали для него 15 лет заключения вместо 13.

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Источник: korrespondent.net