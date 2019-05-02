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05. 02. 2019

Отстранение Супрун: в Британии выразили обеспокоенность

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф отреагировала на отстранения исполняющей обязанности министра здавоохранения Ульяны Супрун. Об этом во вторник, 5 февраля, дипломат написала в своем Twitter.

В частности, Гоф написала, что обеспокоена возможными последствиями для реформы здравоохранения.

"Все еще жду дальнейших деталей по этому поводу, но обеспокоена возможным воздействием на жизненно важную реформу здравоохранения в Украине", - отметила дипломат.

Как сообщалось, во вторник лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал постановление суда, который частично удовлетворил иск Игоря Мосийчука и запретил Супрун на время рассмотрения административного дела "совершать действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения". Мосийчук подал против Супрун иск об отсутствии у нее компетенций для выполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

Позже в МОЗ заявили, что консультируются с юристами из-за запрета, а о решении суда узнали из СМИ.

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Источник: korrespondent.net

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