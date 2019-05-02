В Закарпатье пограничников подозревают в содействии контрабанде сигарет

В Закарпатской области двух инспекторов пограничной службы Деловое Мукачевского пограничного отряда задержали по подозрению в содействии контрабанде сигарет. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает во вторник, 5 февраля, УНН.

"Предварительно установлено, что двое пограничников получили от третьего лица взятку в размере более 10 тысяч гривен. За эти деньги пограничники должны были способствовать контрабанде сигарет из Украины в Румынию", - говорится в сообщении.

Известно, что расследованием уголовного производства будет заниматься Территориальное управление ГБР во Львове процессуального руководства военной прокуратуры Ужгородского гарнизона.

Ранее пограничники задержали контрабанду более 20 тысяч пачек сигарет.

Также сообщалось, что майора СБУ задержали на взятке в Северодонецке за непрепятствование в переправке крупных партий сигарет российского производства из неподконтрольных территорий.

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Источник: korrespondent.net