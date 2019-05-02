На Закарпатье отстранили семь полицейских из-за взяток

Ужгородский городской суд отстранил от исполнения должности семь полицейских из-за подозрений во взяточнистве, сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатья.

Как сообщается, подозреваемые с Перечинского райотдела в течении 2017-2018 годов, систематически требовали и получали взятки от водителей за избежание административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Вместе с тем, одному из полицейских дополнительно объявили подозрение по ч.1 ст. 366 УК У, служебный подлог, потому, что в ходе следственных действий было установлено еще и факты оформления фиктивной админдокументации. Еще одного полицейского, который уволился и скрывается от следствия, объявлен в розыск.

Сейчас возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Ранее в Запорожье СБУ задержала двоих своих сотрудников по подозрению в получении взятки от от граждан африканских стран.

А в Северодонецке оперативники задержали офицера СБУ, причастного к переправке табачных изделий через линию разграничения на Донбассе. Его сообщником оказался командир одной из воинских частей.

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Источник: korrespondent.net