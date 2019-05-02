ВНО-2019: регистрация и нововведения

В Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание. С 5 февраля по 25 марта регистрируют желающих сдать тестирование в 2019 году для поступления в вузы.
Корреспондент.net рассказывает, как зарегистрироваться и какие нововведения ждут выпускников и абитуриентов во время ВНО в этом году.
Регистрация на ВНО-2019, что нужно:
- создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса Зареєструватися на сайте Украинского центра оценивания качества образования в рубрике ЗНО / ДПА
- подготовить комплект регистрационных документов: для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают обучение - подать комплект регистрационных документов лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении;
- для выпускников прошлых лет - послать его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования;
- получить от регионального центра сертификат
Важно, что в этом году отдельный период на исправление ошибок в регистрационной анкете не предосталяется. Внести изменения можно только до 25 марта.
Перечень документов для регистрации:
- копия паспорта
- две одинаковые фотографии (3х4 см)
- регистрационная карточка
- копия аттестата (для тех, кто закончил школу в предыдущие годы)
Факт регистрации будет подтвержден с помощью сертификата ВНО, который ученикам будут отправлять в индивидуальном конверте.
До 30 апреля 2019 года зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска с указанным временем и места проведения тестирований.
К сдаче тестов ВНО допускаются те, кто в этом году получит полное общее среднее образование:
- выпускники школ
- ученики учебных заведений профессионального (профессионально-технического) образования
- студенты заведений высшего образования (колледжи), получающие полное общее среднее образование
- ученики, которые в 2019 году получают полное общее среднее образование за рубежом
- те, кто уже получил аттестат в предыдущие годы
Какие предметы и когда сдавать
Сдать внешнее тестирование в 2019 году можно будет максимум по четырем предметам. Их необходимо выбирать в зависимости от специальности, которую выбирает выпускник. Перечень предметов нужно узнавать на сайтах вузов.
Украинский язык и литература я вляются обязательным предметом для всех специальностей.
Предметы ВНО-2019:
- математика - тестирование пройдет 21 мая
- украинский язык и литература - 23 мая
- испанский, немецкий, французский языки - 27 мая
- английский язык - 28 мая
- физика - 30 мая
- история Украины - 4 июня
- биология - 6 июня
- география - 11 июня
- химия - 13 июня
Русского языка нет в перечне предметов внешнего тестирования. В прошлом году это объяснялось небольшим числом желающих.
На каких языках можно пройти ВНО:
Задания по истории Украины, математике, биологии, географии, физики и химии будут переведены на крымскотатарский, молдавский, польский, русский, румынский и венгерский языки.
ВНО по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины и биологии также можно будет пройти рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Результаты ВНО:
По математике, физике, украинскому языку и литературе - до 14 июня, по иностранным языкам и биологии - до 20 июня, по истории Украины, географии, химии - до 25 июня.
Кто обязан сдать
Внешнее независимое тестирование является обязательным для всех выпускников, независимо от того, будут они поступать в вузы или нет.
Без результатов тестирования аттестат о полном среднем образовании не выдается.
Результаты тестов по трем предметам засчитают как государственную итоговую аттестацию - оценки за них пойдут в аттестат.
1. Обязательно: украинский язык и литература.
2. На выбор: математика / история Украины новейшего периода.
3. На выбор: математика / история Украины (весь период) / английский / испанский / немецкий / французский / биология / география / физика / химия.
Также в 2019 году ученики учреждений профессионального образования и колледжей обязательно будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по двум предметам - украинскому языку и математике или истории Украины на выбор.
Дополнительная сессия ВНО
Также с 5 февраля по 25 марта можно зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, которая пройдет после основного тестирования.
Подать документы на участие в дополнительной сессии ВНО имеют право лица, которые не смогут пройти оценивание во время основной сессии.
Пропустить тестирование можно только по уважительной причине: обучение за границей, совпадение дат тестирования по выбранным предметам, участие в олимпиадах, религиозные убеждения или необходимость в спецусловиях по медицинским причинам.
Чтобы зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО, необходимо подать заявление в свободной форме, а также документ, который подтверждает причину невозможности принять участие в основной сессии.
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Источник: korrespondent.net
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