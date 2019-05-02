Пресс-конференция Януковича: онлайн-трансляция

В среду, 6 февраля, в Москве состоится пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Начало - в 13.00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция пресс-конеференции будет доступна на Корреспондент.net.
Последний раз беглый экс-президент собирал журналистов в марте 2018 года. Тогда Янукович говорил о ситуации на Донбассе, рассказал, что писал президенту РФ Владимиру Путину, почему Украина потеряла Крым и многое другое.
Ранее сообщалось, что Янукович получил травму во время игры в теннис и проходит лечение. Из-за повреждения он не смог выступить с последним словом на заседании суда.
Напомним, что 24 января Оболонский райсуд Киева признал виновным Януковича по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.
Адвокат Януковича Александр Горошинский заявил, что пресс-конференция будет посвящена именно решению суда. Он также добавил, что "возможно, будут и сюрпризы".
Источник: korrespondent.net