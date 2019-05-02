Лента RSS
Подписаться на ленту
05 февраля 2019, вторник, 15:53
-2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
05. 02. 2019

Пресс-конференция Януковича: онлайн-трансляция

 
В среду, 6 февраля, в Москве состоится пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича.
 
Начало - в 13.00 по киевскому времени.
 
Онлайн-трансляция пресс-конеференции будет доступна на Корреспондент.net.
 
Последний раз беглый экс-президент собирал журналистов в марте 2018 года. Тогда Янукович говорил о ситуации на Донбассе, рассказал, что писал президенту РФ Владимиру Путину, почему Украина потеряла Крым и многое другое.
 
Ранее сообщалось, что Янукович получил травму во время игры в теннис и проходит лечение. Из-за повреждения он не смог выступить с последним словом на заседании суда.
 
Напомним, что 24 января Оболонский райсуд Киева признал виновным Януковича по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. 
 
Адвокат Януковича Александр Горошинский заявил, что пресс-конференция будет посвящена именно решению суда. Он также добавил, что "возможно, будут и сюрпризы".

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.