Пресс-конференция Януковича: онлайн-трансляция

В среду, 6 февраля, в Москве состоится пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Начало - в 13.00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конеференции будет доступна на Корреспондент.net.

Последний раз беглый экс-президент собирал журналистов в марте 2018 года. Тогда Янукович говорил о ситуации на Донбассе, рассказал, что писал президенту РФ Владимиру Путину, почему Украина потеряла Крым и многое другое.

Ранее сообщалось, что Янукович получил травму во время игры в теннис и проходит лечение. Из-за повреждения он не смог выступить с последним словом на заседании суда.