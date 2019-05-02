Пожар в Париже: число погибших возросло до десяти

В Париже число погибших в результате пожара в многоэтажном жилом доме, вспыхнувшем в ночь на вторник, 5 февраля, в 16-м округе французской столицы, увеличилось до десяти человек. Еще один человек получил серьезную травму, сообщает Le Figaro.

В то же время, как отметили пожарные, шесть из которых пострадали во время тушения возгорания, это только предварительные данные.

Известно, что более пяти часов спасателям понадобилось, чтобы начать контролировать огонь. При этом более 50 человек пришлось срочно эвакуировать.

Retour au 17 bis rue #Erlanger, alors que le feu a été maîtrisé par les pompiers de Paris. #Paris16 @TF1LeJT @LCI pic.twitter.com/ioP1oMKmsh — Thibault Malandrin (@tibomalandrin) 5 лютого 2019 р.

Отмечается, что женщину, которую подозревают в поджоге, арестовали, сейчас она находится под стражей в полиции.

Напомним, минувшей ночью произошел пожар в жилом доме Парижа, есть жертвы.

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Источник: korrespondent.net