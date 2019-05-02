В "ЛНР" посадили на 13 лет "агента" СБУ

В "ЛНР" так называемый "военный суд" приговорил к 13 годам лишения свободы жителя города Антрацит, который якобы сотрудничал с СБУ. Об этом сообщает "МГБ ЛНР" во вторник, 5 февраля.

Мужчина обвинялся в доставке оружия и боеприпасов диверсионно-разведывательным группам Вооруженных сил Украины, действующим на неподконтрольной территории Луганской области. Утверждается, что осуженного "агента" СБУ зовут Валерий Тарасюк, а его позывной – "Механик".

Он занимался перевозками товарно-материальных ценностей и пассажиров с территории "ЛНР" и якобы был завербован сотрудниками СБУ на контрольно-пропускном пункте Майорск-Зайцево.

"По заданию своих кураторов из СБУ Тарасюк неоднократно осуществлял доставку вооружения и боеприпасов, закамуфлированных под средства домашнего обихода", – утверждают в "МГБ".

В итоге "суд" признал Валерия Тарасюка виновным в "государственной измене".

Ранее в "ДНР" жительницу Донецка посадили на 10 лет за "шпионаж". Женщина якобы выполняла задание СБУ и передавала украинским спецслужбам сведения о сотрудниках "фонда государственного имущества ДНР".

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Источник: korrespondent.net