Дело Супрун: в Минюсте решение суд считают "несправедливым"

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов считает несправедливым и предвзятым решение суда об отстранении и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун. Об этом он написал в Facebook во вторник, 5 февраля.
"Дело Супрун. Есть судебные решения, несправедливость и предвзятость которых очевидна любому человеку. Такие решения общество не воспримет, даже если их можно обосновать формальной юридической нормой. Можно сколько угодно говорить о благих намерениях по судебной реформе, но их подлинность видна только по справедливым решениям", - написал замминистра.
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Источник: korrespondent.net
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