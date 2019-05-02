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05. 02. 2019

Дело Супрун: в Минюсте решение суд считают "несправедливым"

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов считает несправедливым и предвзятым решение суда об отстранении и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун. Об этом он написал в Facebook во вторник, 5 февраля.

"Дело Супрун. Есть судебные решения, несправедливость и предвзятость которых очевидна любому человеку. Такие решения общество не воспримет, даже если их можно обосновать формальной юридической нормой. Можно сколько угодно говорить о благих намерениях по судебной реформе, но их подлинность видна только по справедливым решениям", - написал замминистра.

Он отметил, что общественность должна контролировать справедливость принимаемых судами решений, а честные юристы должны идти на конкурсы в судебную систему.
 
Как сообщалось, окружной админсуд Киева принял решение о временном запрете Ульяне Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения в связи с наличием у нее иностранного гражданства и превышение сроков пребывания в данной должности человека, не имеющего украинского гражданства.
 
В Кабмине уже сообщили, что решение суда по Супрун будет оспорено и подана жалоба в Высший совет правосудия. В Минздраве также начали консультироваться с юристами.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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