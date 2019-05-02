Топ-чиновники массово приватизируют служебное жилье в Киеве – СМИ

Топ-чиновники массово приватизируют служебные квартиры в дорогих киевских ЖК: среди таких - начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, судья-племянник нардепа Сергея Кивалова Сергей Могил и многие другие. Сюжет-расследование опубликован в сети на сайте Вihus.info.

Журналисты подсчитали, что в Киеве за последние четыре года было на учете около 2500 служебных квартир. Часть из них за это время перешла в частную собственность, в том числе элитные апартаменты в самых дорогих столичных комплексах, а некоторые и вовсе перепродали после приватизации.

Судья Конституционного суда Александр Касминин в 2013 году получил в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих ЖК Панорама на Печерске, а в мае 2014-го приватизировал ее. Сейчас стоимость этих апартаментов - около 5 млн грн.

В этом же жилом комплексе служебные квартиры сначала получили, а потом приватизировали Муженко и экс-судья Тамара Грищенко.

Начальник Генштаба получил жилье в 2013 году, а в мае 2015-го его приватизировала жена Муженко Наталья. Грищенко приватизировала служебную квартиру даже через два года после отставки с должности судьи.

Также приватизировал служебную квартиру в дорогом ЖК на бульваре Дружбы народов и экс-судья Высшего хозсуда Сергей Могил, который сейчас пытается через конкурс попасть в Верховный суд. Приватизированную квартиру его семья уже продала и приобрела большие апартаменты на бульваре Леси Украинки.

В ЖК на том же бульваре служебное жилье приватизировали экс-коллеги Могила по суду - Галина Прокопанич и Михаил Запорощенко. Первая не пользуется им, проживая в Гореничах под Киевом, второй также не живет в приватизированной квартире, которая записана на его сына. Сам он был некоторое время в Москве, затем в оккупированном Крыму, хотя освободили от должности его лишь в 2017-м.

Замглавы следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев приватизировал квартиру в ЖК Хрустальные источники рядом с парком Феофания.

Как сообщалось, на поездки нардепов потратили 25 миллионов гривен. Государство за 2018 год компенсировало парламентариям 24,7 млн гривен на их поездки по Украине. Андрей Парубий, Ирина Луценко, Ирина Геращенко и Оксана Сыроид получили по 90 тыс гривен.

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Источник: korrespondent.net