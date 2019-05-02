Картинка под выборы. Зачем блокируют трибуну Рады

В Верховной Раде открылась новая сессия. Но приближение президентских выборов ставит под серьезный вопрос эффективность ее работы.

Выборы – время для популизма и пиара. Этим парламентарии и занялись с самого открытия новой сессии.

Радикальная партия блокирует трибуну. Зачем, выяснил Корреспондент.net.

Бесперспективные требования

"Наша фракция блокирует парламентскую трибуну. Мы не будем голосовать ни за один закон. Мы не дадим работать парламентской трибуне, пока не будет принято решение, которое мы несколько месяцев назад зарегистрировали, о снижении цен на газ, об отправке в отставку руководства Нафтогаза, об установлении справедливой цены на газ, о возвращении порядке начисления субсидий", - заявил Олег Ляшко, потрясая с трибуны платежками украинских граждан.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко назвала позицию радикалов “дискриминационной в отношении коллег”.

Понятно, что никаким решением Рады тарифы на газ в стране не снизить. Да и если бы можно было, никто бы этого делать не стал – такое требование чистой воды предвыборный популизм.

Что касается руководства Нафтогаза, то его назначают также не в парламенте.

Накануне председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что отказывается от заработной платы и премий. Все доходы, которые Коболев будет получать в Нафтогазе с февраля и до конца 2019 года, он направит на благотворительность.

"Средства будут направляться в равных пропорциях трем организациям - "Народный тыл" на поддержку семей погибших воинов, "Вернись живым" в поддержку армии и "Таблеточки" на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Выбрал их, поскольку доверяю - уверен, что деньги будут использованы прозрачно и с пользой, но оставляю за собой право изменять этот перечень и пропорцию распределения средств. Неизменным останется только процент от доходов в перечисление - 100%", - заявил глава Нафтогаза.

Коболев объяснил свой благородный поступок тем, что тема его зарплаты и премий стала политической, и многие политики стали использовать ее, как инструмент дискредитации реформ и для повышения собственного рейтинга в год двойных выборов.

Сорвали голосование

Народные депутаты, согласно повестке дня заседания, рассматривали во втором чтении законопроект о переименовании военкоматов. Однако голосов для поддержки документа не хватало.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Ляшко "не делать вопрос безопасности и обороны разменной монетой". Он предложил лидеру "радикалов" разблокировать трибуну.

"Не допустить провала этого закона. Давайте мы сделаем следующим образом: проголосуем этот закон, потом я объявлю перерыв и мы пойдем на консультации", - сказал Парубий.

Убедить коллег пытался и докладчик по оборонному законопроекту нардеп от БПП Иван Винник. Однако члены РП на это предложение не согласились.

В конце концов Парубий объявил перерыв для консультаций.

Но перерыв ничего не дал. За принятие законопроекта в целом проголосовали лишь 177 народных депутатов из 351, зарегистрированных в сессионном зале. Затем народные избранники дважды не смогли вернуться к голосованию по нему.



Представляя законопроект, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник напомнил, что документом "ликвидируется советчина в системе Вооруженных сил Украины, в системе мобилизационной подготовки и мобилизации". "Мы меняем названия военных комиссариатов на территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Это не только изменение названия, это изменение функционала. Потому что это не только место, где человек, гражданин получает возможность служить и почетное звание военнослужащего Вооруженных сил Украины, это и место его трудоустройства", - отметил депутат.

По словам Винника, "главное, что эти центры также будут заниматься социальной поддержкой".



Кроме того, как отметил Винник, одной из поправок к этому законопроекту предлагалось внести изменения в закон о противоминной деятельность - о порядке использования финансовых ресурсов операторами противоминной деятельности.

Рейтинги плохи

Возможно, отгадка чрезмерной активности радикалов кроется в другом.

По данным последних соцопросов лидер Радикальной партии Олег Ляшко – только шестой-седьмой в президентской гонке.

По данным январского опроса группы Рейтинг с 7% главный радикал уступает не только тройке лидеров – Владимиру Зеленскому, Юлии Тимошенко и Петру Порошенко, но и Юрию Бойко, и Анатолию Гриценко. В совместном опросе Центра Разумкова, КМИС и Социс результаты Ляшко еще хуже: он также шестой, но среди всех опрошенных за него отдали бы голоса 4,6%, среди тех, кто точно пойдет на выборы, 5%, среди тех, кто пойдет и точно определился, 6,7%.

Если суммировать все опросы, то повторение результата 2014 года, когда Ляшко занял третье место с 8,32%, остается на грани фантастики. И с этой рейтинговой бедой радикалам что-то надо делать, привлекать к себе внимание. А где же еще этим заниматься, как ни в Верховной Раде.

Источник: korrespondent.net