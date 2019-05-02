На Луганщине девять населенных пунктов остались без света

В Луганской области из-за обледенения проводов произошло аварийное обесточивание девяти населенных пунктов, в которых проживают почти 800 абонентов. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение на своей странице в Facebook во вторник, 5 февраля.

Отмечается, что обесточивание произошло в Меловском, Марковском и Беловодском районах.

"На территории обслуживания Беловодского РЭМ без света остались жители шести населенных пунктов: Ярское, Журавское, Криничное, Яснопроминское, Новоукраинка, Липовое. Частично были обесточены Зориновка, Милово, Великоцкое", – говорится в сообщении.

Причиной аварийного обесточивания стало обледенение проводов. В настоящее время организованы работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, 28-29 января на Донбассе остались без света более полутора тысяч потребителей в разных частях подконтрольной Украине Луганской области. Причина – ухудшение погодных условий.

Также сообщалось, что Луганское энергетическое объединение отключило электроснабжение водоканалу в Лисичанске.

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Источник: korrespondent.net