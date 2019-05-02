В Киевской области с поезда сняли троих зацеперов

Троих зацеперов сняла с поезда полиция на станции Сухолесы в Киевской области. Об этом сообщила Укрзализныця во вторник, 5 февраля.

Инцидент произошел накануне днем в Белоцерковском районе. Машинист грузового поезда заметил посторонних лиц между вагонами встречного поезда.

"После остановки на станции Сухолесы работник станции вместе охранником и полицией сняли с поезда и задержали трех ребят в возрасте около 20 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим были задержаны два грузовых поезда. Случай расследуется.

Также сообщается, что в 2018 году на объектах железнодорожной инфраструктуры травмы получили 580 посторонних лиц, в том числе 338 – со смертельным исходом. Среди травмированных 24 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, из них семь погибли.

Ранее в пригороде Киева 14-летний зацепер получил тяжелые ожоги в результате удара током на товарном вагоне поезда. У него обгорело 50% тела.

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Источник: korrespondent.net