В ВР требуют созвать СНБО и объявить эпидемию кори

Комитет Верховной Рады по здравоохранению принял решение обратиться к президенту с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с корью, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 5 февраля.

Кроме того, комитет решил признать работу Минздрава по предотвращению роста заболеваемости корью неудовлетворительной.

Глава комитета Ольга Богомолец отметила, что согласно действующему законодательству, объявить эпидемию кори может только главный санитарный врач, должность которого в настоящее время вакантна, хотя не ликвидирована.

При этом депутаты считают, что эпидемию кори может объявить СНБО.

В свою очередь, заведующая кафедрой инфекционных болезней национального медуниверситета им.Богомольца Ольга Голубовская отметила, что штаб по предотвращению заболеваемости корью, созданный при Минздраве, последний раз заседал полтора года назад.

В то же время, по словам заведующего кафедрой микробиологии, иммунологии и вирусологии НМУ Владимир Широбоков сообщил, что в 2018 году состоялось четыре заседания этого штаба.

При этом члены комитета считают, что штаб по борьбе с заболеваемостью с корью должен работать при СНБО. По словам Богомолец, его мог бы возглавить завкафедрой клинической иммунологи и микробиологии Харьковской медакадемии последипломного образования Андрей Волянский.

Как сообщалось, на прошлой неделе Ульяна Супрун заявила, что Минздрав не будет объявлять эпидемию кори, несмотря на то, что за январь в Украине ей заболели более 15 тысяч человек, что в несколько раз превышает темпы предыдущего года.

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Источник: korrespondent.net