СБУ расследует пять дел о разглашении гостайны - СМИ

Служба безопасности Украины расследует пять уголовных производств о разглашении военной информации, содержащей государственную тайну. Об этом со ссылкой на данные СБУ сообщают во вторник, 5 февраля, Українські новини.

"В течение 2018 года следователями органов безопасности расследовалось восемь уголовных производств, начатых по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 422 УК (разглашение сведений военного характера, содержащих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения)", - доложили в спецслужбе.

При этом известно, что три производства закрыты из-за отсутствия состава уголовного преступления, а следствие по остальным пяти делам продолжается.

В то же время, как отмечается, на данный момент о подозрении никому не сообщалось.

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Источник: korrespondent.net