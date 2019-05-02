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05. 02. 2019

ДТП под Марьинкой: возросло число погибших

Число погибших при столкновении двух легковых автомобилей в Марьинском районе Донецкой области во вторник, 5 февраля, увеличилось до шести человек. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

"В результате происшествия на месте погибли пять человек, еще трое пострадали... Пострадавшие были госпитализированы в Кураховскую городскую больницу. К сожалению, один из пострадавших скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: ДТП под Марьинкой: возросло число погибших

Напомним, в Марьинском районе во вторник утром на трассе Донецк - Запорожье водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с Daewoo Lanos (направлялись от КПВВ Марьинка).

До этого под Киевом столкнулись грузовик и военный тягач. Кабина грузовика была полностью смята. Его водителю удалось выбраться лишь с помощью военных.

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Источник: korrespondent.net

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