В Лондоне осквернили могилу Карла Маркса

В Лондоне неизвестные вандалы надругались над могилой немецкого философа и экономиста Карла Маркса на Хайгейтском кладбище. Об этом сообщается на странице кладбища в Twitter во вторник, 5 февраля.

"Могила Маркса была осквернена! Она выглядит так, будто кто-то прошелся по ней молотком… Мы приведем ее в порядок как можно скорее", – говорится в сообщении.

При этом вандалы не тронули другие могилы на территории кладбища. Время совершения преступления пока неизвестно.

Карл Маркс переехал с семьей из Германии в Великобританию в 1849 году, где и создавал свои главные экономические произведения, в том числе – известный во всем мире Капитал. Его могила находится в восточной части Хайгейтского кладбища, где также покоится его супруга Женни Маркс и другие члены семьи.

Оскверненная могила Каhла Маркса. Фото: Twitter / HighgateCemeter

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Источник: korrespondent.net