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05. 02. 2019

В Японии министр обвинил женщин в низкой рождаемости

В Японии заместитель премьер-министра Таро Асо обвинил женщин в низкой рождаемости в стране. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает BBC.

В частности, Асо заявил, что пожилые люди несправедливо ассоциируются с стагнирующей экономикой Японии и опасениями по поводу расходов на здравоохранение.

"Скорее, проблема в тех, кто не рожает детей. Старение населения в сочетании с уменьшением числа детей является серьезной проблемой", - подчеркнул министр.

Вскоре его высказывания вызвали недовольство и критику со стороны оппозиционных депутатов. Они заявили, что слова Асо могут навредить парам, которые не могут иметь детей. В ответ на негативную реакцию чиновник отозвал свой комментарий и сказал, что его слова были вырваны из контекста.

Напомним, население Китая (без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня) к концу 2018 года увеличилось на 5,3 миллиона человек и составило 1,395 миллиарда.

Перед этим СМИ сообщили, что впервые за 70 лет в Китае сократилось население.

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Источник: korrespondent.net

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