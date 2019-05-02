При атаках боевиков в Афганистане погибли около полсотни силовиков

В результате нападений боевиков "Талибана" 4 и 5 февраля в Афганистане погибли около 50 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные власти.

Одна из атак была совершена на военную базу в провинции Кундуз после полуночи и, по словам главы совета провинции Мохаммада Юсуфа Аюби, продолжалась около двух часов. Были убиты по меньшей мере 23 солдата и трое сотрудников местной полиции, еще 12 человек получили ранения. Аюби опасается, что талибы могут захватить столицу провинции.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахив подтвердил, что нападение было совершено боевиками движения. По его словам, они захватили три полицейских контрольно-пропускных пункта.

Также афганские власти сообщили еще о двух атаках, в которых в общей сложности погиб 21 человек.

Вечером 4 февраля талибы напали на контрольно-пропускной пункт в северной провинции Баглан. Председатель совета провинции Сафдер Мохсин сообщил, что атака продолжалась более двух часов, в бою погибли 11 правоохранителей, пятеро полицейских были ранены, талибы захватили все оружие и боеприпасы до того, как прибыло подкрепление. Позже военным удалось восстановить контроль над этим КПП.

Как сообщалось, сегодня в Москве стартовали двухдневные мирные переговоры относительно ситуации в Афганистане.

Ранее сообщалось, что США и радикальное движение Талибан договорились об основных рамках соглашения, которое может привести к полному выводу американских войск в обмен на прекращение огня и переговоры талибов с правительством Афганистана.

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Источник: korrespondent.net