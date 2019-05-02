Депутат засветил в Раде часы за два миллиона

Народный депутат от фракции Видродження Леонид Климов пришел в Верховную Раду с элитными часами стоимостью два миллиона гривен, сообщает Апостроф.

Нардеп покрасовался в парламенте наручными часами швейцарской компании Ulysse Nardin. Цена такого аксессуара составляет 72 995 долларов (около двух миллионов гривен).

Часы сделаны из розового золота, оникса и сапфирового стекла. Их браслет изготовлен из кожи крокодила.

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Как сообщалось, в Николаеве женщина подделала и продала брендовых часов на 30 млн. Женщина подделывала наручные часы известных брендов и поставляла их в местный ТЦ. В полицию обратились представители брендовых компаний в Украине.

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Источник: korrespondent.net