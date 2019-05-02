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05. 02. 2019

У Медведчука отреагировали на открытие дел в ГПУ

Пресс-служба общественной организации Украинский выбор - Право народа, которую возглавляет Виктор Медведчук назвала открытие производства относительно политика атакой со стороны "партии войны". Об этом говорится в заявлении на сайте организации во вторник, 5 февраля.

Отмечается, что Медведчук на съезде партии Оппозиционная платформа - За жизнь 29 января обнародовал план-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, "полностью соответствующий Минским соглашениям".

"Внесение изменений в Конституцию Украины относительно автономии Донбасса не означает превращения Украины в федеративное государство. И все обвинения, что мы таким образом создаем федерацию, являются беспочвенными инсинуациями лиц, далеких от понимания принципов государственного устройства и норм Основного Закона", - приводятся слова Медведчука.

"Прошло всего несколько дней, и народный депутат из Народного фронта, вероятно относящийся к политическим одноклеточным, незнакомым с Конституцией людям, чью реакцию абсолютно точно предсказал Виктор Медведчук, ‒ Андрей Тетерук обратился в Генеральную прокуратуру с предсказуемым и юридически ничтожным наветом", - говорится в сообщении.

Заявление Тетерука назвали "диким, популистским, пронизанным полным отрицанием Конституции".

"Уверены, что юридический ответ Виктора Медведчука, который, несомненно, последует, продемонстрирует полную несостоятельность и Народного фронта, и Тетерука, который в этой ситуации годится только на роль мальчика для битья. Впрочем, с Яценюком и его "шестерками" всегда так – сначала они "пробивают дно", а потом удивляются, что не хватило высоты", - говорится в заявлении.

В организации считают, что "атака на Виктора Медведчука доказывает ‒ больше всего на свете "партия войны" боится реализации плана Медведчука, восстановления мира на Востоке Украины, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс".

Как сообщалось, Генпрокуратура открыла дело на Медведчука по статьям госизмена и сепаратизм из-за его высказываний на сьезде 29 января.

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Источник: korrespondent.net

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