В Афганистане произошло нападение на радиостанцию: есть жертвы

В Афганистане двое журналистов погибли в результате нападения неизвестных на радиостанцию на северо-востоке страны. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает телеканал Tolo News.

По данным представителя местной полиции, нападению подверглась редакция вещателя Radio Hamsada в городе Талукан, административном центре провинции Тахар.

При этом другие детали инцидента не сообщаются.

Ранее в результате нападений боевиков "Талибана" 4 и 5 февраля в Афганистане погибли около 50 человек.

Также сообщалось, что США и радикальное движение Талибан договорились об основных рамках соглашения, которое может привести к полному выводу американских войск в обмен на прекращение огня и переговоры талибов с правительством Афганистана.

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Источник: korrespondent.net