Порошенко: У Супрун есть гражданство Украины

Президент Петр Порошенко заявляет, что у отстраненной судом от должности и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун есть гражданство Украины, предоставленное его указом. Об этом он сказал на приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник, 5 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента Украины. У меня недавно была встреча с госпожой Уляной и подчеркиваю: госпожа Уляна является гражданкой Украины в соответствии с указом, который подписал президент Украины Петр Порошенко о предоставлении ей украинского гражданства. Точка", - сказал Порошенко

Он также заверил Супрун в поддержке. "Я хотел бы выразить свою позицию как президента относительно сегодняшнего судебного решения. Хочу подчеркнуть, что я как президент комментировать решение суда по закону не имею права. Хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины", - сказал он.

Как сообщалось, окружной админсуд Киева принял решение о временном запрете Ульяне Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения в связи с наличием у нее иностранного гражданства и превышение сроков пребывания в данной должности человека, не имеющего украинского гражданства.

В Кабмине уже сообщили, что решение суда по Супрун будет оспорено и подана жалоба в Высший совет правосудия. В Минздраве также начали консультироваться с юристами.

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Источник: korrespondent.net