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05. 02. 2019

В США оценили численность боевиков ИГИЛ в Сирии

Под контролем "Исламского государства" в Сирии осталось до 1,5 тысячи боевиков. Об этом заявил во вторник, 5 февраля, глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел на слушаниях в сенате, сообщает РИА Новости.
 
 
"Есть около 1000-1500 боевиков на этой небольшой территории в настоящее время", - сказал он.
 
На просьбу прокомментировать сообщения о присутствии около 20-30 тысяч боевиков в рядах ИГ он ответил, что они разбросаны по всей стране.
 
По словам генерала, под контролем ИГИЛ в Сирии осталось менее 20 квадратных миль.
 
"Территория площадью 34 тысячи квадратных миль (88 тысяч квадратных километров), которую они когда-то контролировали, теперь уменьшилась до менее чем 20 квадратных миль (около 52 квадратных километров)", - сказал Вотел.
 
Кроме того, Вотел заявил, что верит в то, что эти территории будут освобождены до выхода военных США из Сирии.
 
Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Американский лидер объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГ.
 
Накануне стало известно, что Трамп решил оставить в Сирии часть войск.
 

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Источник: korrespondent.net

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