В США оценили численность боевиков ИГИЛ в Сирии

Под контролем "Исламского государства" в Сирии осталось до 1,5 тысячи боевиков. Об этом заявил во вторник, 5 февраля, глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел на слушаниях в сенате, сообщает РИА Новости.

"Есть около 1000-1500 боевиков на этой небольшой территории в настоящее время", - сказал он.

На просьбу прокомментировать сообщения о присутствии около 20-30 тысяч боевиков в рядах ИГ он ответил, что они разбросаны по всей стране.