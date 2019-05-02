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05. 02. 2019

В Украине еще один суд прекратил работу: нет судей

Любомльский районный суд Волынской области прекратил работу из-за отсутствия судей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что в штате суда всего 5 должностей судей, из которых только 3 были заполнены. Из этих 3 судей у 2 завершился 5-летний срок полномочий. Таким образом, осуществлять правосудие в суде может только 1 судья - Степан Чиший.

"В связи с временной нетрудоспособностью председателя суда Чишия Степана Степановича Любомльский районный суд Волынской области с 5 февраля 2019 не будет осуществлять рассмотрение дел и материалов, поступивших на его рассмотрение", - сказано в нем.

В период отсутствия судьи канцелярия суда будет продолжать осуществлять прием и регистрацию заявлений, исков, материалов и ходатайств полиции, обвинительных актов, однако автоматизированное распределение дел осуществлять не будет.

При данных обстоятельствах все дела, поступающие в суд, будут храниться в канцелярии до выхода председателя суда на работу.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная Рада дала старт судебной реформе в Украине.

22 ноября прошлого года президент Петр Порошенко запустил судебную реформу в стране, а 29 декабря глава государства запустил второй этап этой реформы.

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Источник: korrespondent.net

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