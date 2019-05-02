На Донбассе за день шесть обстрелов, ранен боец

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток шесть раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один боец ВСУ получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 5 февраля.

Так, враг обстрелял позиции украинских военных из 82-мм минометов у хутора Вильный, из 82-мм минометов и автоматических гранатометов – в районе села Троицкое Попаснянского района, из автоматических гранатометов – в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области.

Кроме того, сепаратисты трижды обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное.

"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 4 февраля сепаратисты восемь раз открывали огонь. Четыре применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один боец ВСУ погиб, еще один был ранен.

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Источник: korrespondent.net