Отстранение Супрун: как отреагировали в США

В посольстве США в Украине заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Ульяны Супрун. Об этом сообщается в Twitter посольства.
"Мы вместе с гражданами Украины и коллегами из других дипломатических представительств внимательно следим за этой ситуацией", - говорится в сообщении.
Дипломаты к своему сообщению добавили также реакцию посольства Великобритании в Украине, которое ранее в лице посла Джудит Гоф выразило обеспокоенность ситуацией вокруг Супрун.
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Источник: korrespondent.net
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