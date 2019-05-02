Отстранение Супрун: как отреагировали в США

В посольстве США в Украине заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Ульяны Супрун. Об этом сообщается в Twitter посольства.

"Мы вместе с гражданами Украины и коллегами из других дипломатических представительств внимательно следим за этой ситуацией", - говорится в сообщении.

Дипломаты к своему сообщению добавили также реакцию посольства Великобритании в Украине, которое ранее в лице посла Джудит Гоф выразило обеспокоенность ситуацией вокруг Супрун.

Как сообщалось, окружной админсуд Киева принял решение о временном запрете Ульяне Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения в связи с наличием у нее иностранного гражданства и превышение сроков пребывания в данной должности человека, не имеющего украинского гражданства.

В Кабмине уже сообщили, что решение суда по Супрун будет оспорено и подана жалоба в Высший совет правосудия. В Минздраве также начали консультироваться с юристами.

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Источник: korrespondent.net