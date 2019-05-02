Нардеп Михаил Головко обратился с депутатским обращением в Генпрокуратуру и МВД с требование расследовать присвоение отстраненным главой правления Общественного вещания Зурабом Аласанией и его подчиненными средств при проведении тендеров.

Депутат утверждает, что неоднократно обращался к правоохранителям о нарушениях в НОТУ, но ни одно должностное лицо до сих пор не привлекли к ответственности.

Также, по его словам, Аласания и служащие телерадиокомпании причастны к присваиванию международной помощи, подделке диплома, злоупотребление служебным положением при начислении премий и т.д.

В частности, депутат указал на ряд уголовных правонарушений в деятельности Аласании и его команды, касающихся закупки оборудования по завышенной цене.

Cмотрите фотогалерею: В Раде заявили о масштабной коррупции в НОТУ при Аласании

Также нардеп требует расследовать высокие зарплаты руководящего состава НОТУ - от 20 до 100 тысяч гривен, тогда как творческий коллектив получает от 5 до 8 тысяч гривен.

"Кроме того, руководство ОАО НОТУ, злоупотребляя своим служебным положением и используя коррупционные схемы, завладевают деньгами иностранных партнеров, выделенных для развития медиа в Украине. Завышается стоимость создания медиа проектов, средства иностранных грантов используются на выплату премий, надбавок и доплат руководящему составу ОАО НОТУ, при этом, последние не отражают такие средства в своих декларациях", - заявил Головко.

Нардеп таке призывает расследовать использование заместителем Аласании Юровской поддельного диплома об образовании и обратить внимание на работу "правой руки" Аласании - Александра Лиева.

Как сообщалось, на прошлой неделе наблюдательный совет НОТУ принял решение досрочно расторгнуть контракт с Аласанией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net