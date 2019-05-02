Трамп готов создать "живую стену" на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности задействовать значительное число военнослужащих для противодействия нелегальным мигрантам, пытающимся попасть в страну с территории Мексики. Об этом сон написал в Twitterво вторник, 5 февраля.

"Огромное число людей идут из Мексики, надеясь "затопить" нашу южную границу. Мы послали туда дополнительные военные силы. Мы создадим "живую стену", если это будет необходимо. Если бы у нас была реальная стена, то это (поток нелегалов – ред.) перестало бы быть для нас событием", – написал Трамп.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 февраля 2019 г.

Ранее президент США заявил, что масштаб гуманитарных проблем в районе американо-мексиканской границы превышает размах кризиса в Афганистане. Трамп отметил, что "так или иначе" стена на южной границе будет построена.

Напомним, в конце января Белый дом и Конгресс США договорились о возобновлении финансирования правительства до 15 февраля. Таким образом самый длительный "шатдаун" в истории страны продолжался 35 дней.

Как известно, "шатдаун" начался из-за разногласий Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой. Цена вопроса – более 5 млрд долларов.

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Источник: korrespondent.net