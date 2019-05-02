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05. 02. 2019

Завершено расследование ДТП с участием актеров Дизель шоу

Сотрудники полиции завершили расследование дорожной аварии с участием актеров Дизель шоу, в которой погибла актриса Марина Поплавская. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области во вторник, 5 февраля.

Отмечается, что дело направлено в суд и вина подозреваемого доказана.

Водитель автобуса сотрудничал со следствием, он полностью признал свою вину. Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.

"Согласно ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 октября 2018 года на трассе Киев-Чоп возле села Мила автобус с актерами Дизель шоу столкнулся с грузовиком. В этой аварии погибла актриса Марина Поплавская.

Позже стало известно, что шесть актеров получили переломы и ушибы. Самая серьезная травма была у Евгения Сморигина: он получил компрессионный перелом позвоночника.

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Источник: korrespondent.net

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