В крупнейшем интернет-магазине Украины продают сувениры войск СС

В одном из крупнейших интернет-магазинов Украины продается сувенирный нож войск фашистской Германии.

Как говорится в описании товара, это реплика кинжала войск СС Германия 1933 года. Его цена - почти тысяча гривен. Нож, представленный в магазине, не относятся к холодному оружию, а является исключительно сувениром. Кинжал нескладной, его длинна - 38 см.

Лезвие в кинжале металлическое, а рукоятка пластиковая с напылением, сообщают покупатели в комментариях к товару.

Отметим, что на клинке написан девиз "Моя честь именуется верностью". Эту фразу произнес Адольф Гитлер, благодаривший руководителя берлинских частей СС Курта Далюге за помощь в подавлении восстания. Также на ноже изображен государственный символ нацисткой Германии.

Интересно, что заказать товар можно с самовывозом из точки выдачи товара на проспекте Бандеры.

Напомним, символика дивизии СС Галичины разрешена в Украине, так как не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма. Об этом заявил глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net