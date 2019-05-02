У робота Софии появилась младшая сестра

Гонконгская компания Hanson Robotics, которая создала известного во всем мире робота Софию, разработала мини-версию Софии. Об этом сообщает Digital Trends.

"Маленькая София является младшей сестрой Софии и новым членом семьи Hanson Robotics", - пишут у разработчика.

В компании утверждают, что рост маленькой Софии составляет 14 дюймов, и она является вашим другом-роботом, который делает программирование и искусственный интеллект веселым и полезным для детей от 7 до 13 лет, особенно для девочек.

Маленькая София также может ходить, говорить, петь, играть в игры, и, как и ее старшая сестра, рассказывать анекдоты.

Отмечается, что "мини" София является уникальным программируемым образовательным компаньоном для детей, который будет вдохновлять их учиться на безопасном, интерактивном опыте робота-человека.

"Дети, преподаватели и даже поклонники Софии Робота, независимо от возраста, найдут Маленькую Софию неотразимой", - говорят в компании.

Напомним, ранее робот София отказала в поцелуе Уиллу Смиту. Видео со свидания голливудского актера и человекоподобного робота стало хитом Интернета. А будучи в Киеве, София рассказала Гройсману об Украине.

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Источник: korrespondent.net