Епифаний утвердил состав Священного Синода ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний определил состав Священного Синода ПЦУ и провел его первое заседание. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ во вторник, 5 февраля.

"Митрополит Епифаний определил, что кроме постоянных членов Синода (патриарха Филарета, митрополита Макария и митрополита Симеона), в его состав включены: Димитрий, митрополит Львовский и Сокальский; Иоанн, митрополит Черкасский и Чигиринский; Сергий, архиепископ Донецкий и Мариупольский; Федор, архиепископ Полтавский и Кременчугский; Иларион, архиепископ Ровенский и Острожский; Евстратий, архиепископ Черниговский и Нежинский; Герман, архиепископ Черновицкий и Хотинский; Агапит, архиепископ Вышгородский; Симеон, епископ Днепровский и Криворожский", – сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ во вторник.

В сообщении подчеркивается, что согласно уставу ПЦУ, годовой (постоянный) Священный Синод состоит из митрополита Киевского как председательствующего и 12 епархиальных архиереев, которые периодически назначаются председательствующим, в соответствии со старшинством архиерейской хиротонии.

Синодальный год делится на два синодальных периода: зимний (1 сентября – 28-29 февраля) и летний (1 марта – 31 августа), половина членов летнего (постоянного) Священного Синода меняется в каждый такой период. Срок полномочий каждого члена Синода составляет год.

Ранее стало известно, что в Киеве в Доме митрополита на территории Национального заповедника София Киевская проходит первое заседание синода Православной церкви Украины.

Напомним, 3 февраля в Киеве состоялась интронизация митрополита Епифания, после которой он уже официально возглавил ПЦУ.

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Источник: korrespondent.net