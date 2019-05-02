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05. 02. 2019

ФСБ допросила двух украинских моряков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в понедельник, 4 февраля, провела следственные действия с военнопленным Михаилом Власюком, а во вторник, 5 февраля, с Юрием Без'языческим. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Как отмечается, следователями следственного управлання ФСБ России были проведены допросы, в ходе которых Власюк и Безъязичный еще раз заявили о том, что являются военнопленными.

"В ходе допросов защитой был привлечен ряд заявлений и ходатайств следствию, в том числе на предоставление телефонных переговоров и на свидание с близкими. Следователи за почти 2,5 месяца так и не дали ни одного разрешения военнопленным на свидание или телефонные переговоры", - заявил Полозов.

Он также отметил, что чаще всего, "лица, в чьем производстве находятся уголовные дела, злоупотребляют своим правом давать разрешения на свидания и звонки, и ставят вынесения подобных разрешений в прямую зависимость от получения необходимых для следствия показаний".

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу. 

В ходе атаки были задержаны 24 украинских моряка, которых сейчас удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы". 

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Источник: korrespondent.net

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