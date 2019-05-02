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05. 02. 2019

В Полтавской области ограничили движение грузовиков

В Полтавской области вводится ограничение движения транзитного грузового автотранспорта, масса которого превышает 10 тонн. Об этом сообщила региональная Службя автомобильных дорог во вторник, 5 февраля.

"В связи со значительными деформациями дорожного покрытия и с целью обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг, Служба автомобильных дорог в Полтавской области... вводит ограничения движения транзитного грузового автотранспорта, масса которого превышает 10 тонн, на всей ее протяженности", – говорится в сообщении.

В службе также сообщили, что объезд будет осуществляться автодорогами М-03 Киев-Харьков-Довжанский и М-22 Полтава-Александрия через Полтаву в соответствии с технических средств организации дорожного движения, установленные согласно согласованной Управлением патрульной полиции в Полтавской области схемы.

Сейчас дорожными службами проводятся работы по обеспечению проезда.

Напомним, 5 февраля в Киеве ограничили движение по Южному и Северному мостам в связи с ремонтными работами.

А в конце января в Украине ограничивали движение грузовиков на некоторых дорогах в шести областях из-за сильных снегопадов.

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Источник: korrespondent.net

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