В Турции изъяли более 600 килограммов кокаина

На юге Турции в провинции Мерсин конфискована крупная партия кокаина общим весом 615 килограммов. Об этом сообщает Анадолу во вторник, 5 февраля.

Отмечается, что наркотики находились в одном из контейнеров с бананами, который прибыл в порт Мерсин из Эквадора. Правоохранители обнаружили 530 упаковок кокаина.

В рамках спецоперации силовики задержали четырех человек.

Ранее в Кабо-Верде арестовали 11 моряков из России, которых подозревают в контрабанде рекордной партии кокаина весом 9,5 тонны. Наркотики перевозило судно Eser под флагом Панамы.

Также сообщалось, что в Латвии конфисковали самую крупную партию кокаина в истории страны.

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Источник: korrespondent.net