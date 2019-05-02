Лента RSS
Подписаться на ленту
05 февраля 2019, вторник, 23:24
-2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
05. 02. 2019

Франция отработала миссию ядерного сдерживания

Во Франции военные провели симуляции миссии по ядерному сдерживанию после сообщений о выходе США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Reuters во вторник, 5 февраля.

Отмечается, что миссия с участием многоцелевого истребителя четвертого поколения Rafale длилась 11 часов и включала все фазы, в том числе дозаправку и атаку.

"Эти реальные удары запланированы в системе вооружений. Они проводятся через довольно регулярные промежутки времени, но остаются редкими, потому что запускается настоящая ракета без боеголовки", – заявил спикер ВВС Франции полковник Сирил Дювивье.

При этом не уточняется, когда именно было проведено испытание.

Напомним, Вашингтон объявил о выходе из ракетного договора со 2 февраля. Президент Дональд Трамп пообещал, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией соглашения. Он также заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах.

Напомним, претензии США связаны с российской ракетой 9М729. На нескольких встречах представители Москвы и Вашингтона обсуждали спасение договора, но так и не смогли прийти к единой позиции.

В свою очередь президент России Владимир Путин 2 февраля заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Также он поручил прекратить попытки инициировать переговоры о сохранении договора.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.