Франция отработала миссию ядерного сдерживания

Во Франции военные провели симуляции миссии по ядерному сдерживанию после сообщений о выходе США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Reuters во вторник, 5 февраля.

Отмечается, что миссия с участием многоцелевого истребителя четвертого поколения Rafale длилась 11 часов и включала все фазы, в том числе дозаправку и атаку.

"Эти реальные удары запланированы в системе вооружений. Они проводятся через довольно регулярные промежутки времени, но остаются редкими, потому что запускается настоящая ракета без боеголовки", – заявил спикер ВВС Франции полковник Сирил Дювивье.

При этом не уточняется, когда именно было проведено испытание.

Напомним, Вашингтон объявил о выходе из ракетного договора со 2 февраля. Президент Дональд Трамп пообещал, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией соглашения. Он также заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах.

Напомним, претензии США связаны с российской ракетой 9М729. На нескольких встречах представители Москвы и Вашингтона обсуждали спасение договора, но так и не смогли прийти к единой позиции.

В свою очередь президент России Владимир Путин 2 февраля заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Также он поручил прекратить попытки инициировать переговоры о сохранении договора.

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Источник: korrespondent.net