В Азербайджане произошло сильное землетрясение

На севере Азербайджана во вторник, 5 февраля, произошло сильное землетрясение. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 5,1, а очаг залегал на глубине всего десять километров. Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к северо-востоку от города Баскал.
Жители Баку сообщают, что сильные толчки ощущались даже в столице.
По данным Республиканского сейсмологического центра Азербайджана, сила землетрясения в эпицентре на территории Исмаиллинского района составила шесть баллов, а в близлежащих регионах − 5,3 балла.
Ранее сообщалось, что у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.
Сильное землетрясение произошло на границе Казахстана с Китаем
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Источник: korrespondent.net