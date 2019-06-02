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06. 02. 2019

В Азербайджане произошло сильное землетрясение

 
На севере Азербайджана во вторник, 5 февраля, произошло сильное землетрясение. Об этом сообщила Геологическая служба США.
 
Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 5,1, а очаг залегал на глубине всего десять километров. Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к северо-востоку от города Баскал.
 
Жители Баку сообщают, что сильные толчки ощущались даже в столице.
 
По данным Республиканского сейсмологического центра Азербайджана, сила землетрясения в эпицентре на территории Исмаиллинского района составила шесть баллов, а в близлежащих регионах − 5,3 балла.
 
Ранее сообщалось, что у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.  
 
Сильное землетрясение произошло на границе Казахстана с Китаем

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Источник: korrespondent.net

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