Сенат США одобрил санкции против Сирии, РФ и Ирана

Сенат США во вторник, 5 февраля, одобрил санкции против Сирии, а также России и Ирана за помощь сирийскому правительству.

Законопроект под названием Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке поддержали более 77 из 100 сенаторов. Он был внесен лидером республиканцев Митчем Макконнеллом.

Отмечается, что документ обсуждали более месяца. Он предлагает закрепить в форме закона различные санкции против Сирии, действующие на основании указов президента США, которые глава государства не сможет отменить без одобрения Конгресса.

Кроме того, законопроект предполагает санкции против России и Ирана за военную и иную помощь правительству республики. Среди предусмотренных мер − блокирование счетов и собственности юридических и физических лиц в американской юрисдикции, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц.

Чтобы вступить в силу инициатива должна быть одобрена Палатой представителей Когресса, после чего документ поступит на подпись президенту США.

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Источник: korrespondent.net