Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2019, среда, 02:48
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
06. 02. 2019

Срок охраны активиста Михайлика продлили

Правоохранители продлили срок охраны главы городской организации партии Сила людей Олега Михайлика, на которого было совершено покушение в конце сентября 2018 года. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"Меры по физической охране были продолжены, даже несмотря на письменное заявление потерпевшего, написанное в его присутствии женой, − об отсутствии необходимости в мероприятиях по обеспечению его охраны", − говорится в сообщении ведомства.

На данный момент досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Нацполиции.

Напомним, 22 сентября общественного активиста Михайлика доставили в больницу с огнестрельным ранением в грудь. 

Правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в покушении, 25 сентября. Все они являются гражданами Грузии.

В январе Михайлика прооперировали в Германии и изъяли пулю из легких.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.