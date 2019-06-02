Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет продолжит руководить Киевской епархией, за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

Отмечается, что данное решение было принято на заседании Священного Синода.

"Решено, что Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всея Руси-Украины", − говорится в сообщении.

Также по предложению предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден главным секретарем Священного Синода.

Напомним, 5 февраля предстоятель Православной церкви Украины определил состав Священного Синода ПЦУ и провел его первое заседание.

Как сообщал Корреспондент.net , 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.

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Источник: korrespondent.net