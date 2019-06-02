США призывают Евросоюз не сотрудничать с Huawei

США призвали страны Европейского союза избегать покупок оборудования китайской компании Huawei для последующего использования при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом представитель Госдепартамента заявил на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе, сообщает Reuters.

"Мы (Соединенные Штаты − ред.) заявляем, что вы (Европейский союз − ред.) должны быть очень, очень внимательными относительно сделок с Huawei, и мы призываем людей не спешить и не подписывать контракты с ненадежными поставщиками из таких стран, как Китай", − подчеркнул чиновник Госдепа, чье имя агентство не указывает. "Мы (Соединенные Штаты − ред.) заявляем, что вы (Европейский союз − ред.) должны быть очень, очень внимательными относительно сделок с Huawei, и мы призываем людей не спешить и не подписывать контракты с ненадежными поставщиками из таких стран, как Китай", − подчеркнул чиновник Госдепа, чье имя агентство не указывает.

Он также отметил, что официальные лица США намерены посетить страны ЕС, чтобы обсудить опасность оборудования китайской компании.

Напомним, Минюст США выдвинул официальные обвинения в отношении Huawei. Китайскую компанию обвинили в краже коммерческой тайны, а ее финдиректора Мэн Ваньчжоу в совершении банковского мошенничества.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон пытается убедить союзников не сотрудничать с Huawei из-за вопросов кибербезопасности.

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Источник: korrespondent.net