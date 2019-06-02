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06. 02. 2019

Трамп сообщил дату и место встречи с Ким Чен Ыном

 
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля во Вьетнаме. Об этом американский лидер сообщил на встрече с журналистами во вторник, 5 февраля, пишет Politico. 
 
"Я объявлю об этом сегодня вечером", − добавил Трамп, который выступит вечером с обращением к Конгрессу.
 
СМИ узнали детали обращения Трампа к Конгрессу
 
Как сообщал Корреспондент.net, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.
 
По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net

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