Во Франции во вторник, 5 февраля, проходили демонстрации, к которым призвала французская Всеобщая конфедерация труда (CGT).

По оценкам организаторов, на улицы Парижа и других городов страны вышли в общей сложности около 300 тысяч человек.

В столице в акции приняли участие, по данным полиции, 18 тысяч человек, в то же время CGT сообщила о 30 тысячах. В ряде городов, например, Марселе, Лионе, Страсбурге, число участников достигло 4-5 тысяч.

К акции присоединились многие профсоюзы, левая партия Непокоренная Франция, а также студенты и сторонники антиглобалисткого объединения Attac.

Они требовали повышение зарплат и более справедливой системы налогообложения, в частности возвращения налога на собственность, который был отменен при президенте Эммануэле Макроне.

Для туристов была закрыта Эйфелева башня, так как ее персонал присоединился к митингующим.

В охвативших Францию протестах приняли участие также сотни представителей движения "желтых жилетов", которые ранее скорее избегали акции профсоюзов.

Глава CGT Филипп Мартинес назвал это успехом, отметив, что "помимо цвета жилетов у нас не так много отличий".

Напомним, протесты движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и актами вандализма.

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эммануэля Макрона.

Cмотрите фотогалерею: На протесты во Франции вышли около 300 тысяч человек

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net