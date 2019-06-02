В США бегун голыми руками отбился от пумы

В американском штате Колорадо бегун смог защититься от напавшей на него пумы. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщило издание Denver Post.

Отмечается, что инцидент произошел 4 февраля. Молодая пума напала на мужчину, занимавшегося бегом в природном парке.

Представитель Colorado Parks and Wildlife Ребекка Феррелл рассказала, что сначала пума шла за мужчиной, потом напала на него и вцепилась когтями в запястье.

Свободной рукой бегун смог нащупать камень на земле и ударил им животное. После этого он обхватил пуму за шею и повалил на землю.

Феррелл уточнила, что как только мужчина смог освободить запястье от клыков, он запрыгнул на спину пумы и задушил ее с помощью рук и ног.

Затем потерпевший сел в машину и приехал в больницу с укусами и рваными ранами на руках и лице. Утром во вторник его отпустили из больницы.

Как отмечает издание, представители службы охраны животных позже нашли мертвую пуму на месте, о котором им сказал пострадавший.

Представители Colorado Parks and Wildlife подчеркнули, что атаки пум в штате случаются редко, а животное могло привлечь то, что мужчина бежал.

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Ранее сообщалось, что в окрестностях Сиэтла пума напала на двух мужчин, которые ехали по лесу на велосипедах, в результате чего один из них погиб, а другой получил травмы.

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Источник: korrespondent.net