Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2019, среда, 05:53
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
06. 02. 2019

В США бегун голыми руками отбился от пумы

В американском штате Колорадо бегун смог защититься от напавшей на него пумы. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщило издание Denver Post.

Отмечается, что инцидент произошел 4 февраля. Молодая пума напала на мужчину, занимавшегося бегом в природном парке.

Представитель Colorado Parks and Wildlife Ребекка Феррелл рассказала, что сначала пума шла за мужчиной, потом напала на него и вцепилась когтями в запястье. 

Свободной рукой бегун смог нащупать камень на земле и ударил им животное. После этого он  обхватил пуму за шею и повалил на землю.

Феррелл уточнила, что как только мужчина смог освободить запястье от клыков, он запрыгнул на спину пумы и задушил ее с помощью рук и ног.

Затем потерпевший сел в машину и приехал в больницу с укусами и рваными ранами на руках и лице. Утром во вторник его отпустили из больницы.

Как отмечает издание, представители службы охраны животных позже нашли мертвую пуму на месте, о котором им сказал пострадавший.

Представители Colorado Parks and Wildlife подчеркнули, что атаки пум в штате случаются редко, а животное могло привлечь то, что мужчина бежал.

Дикая пума уснула в доме и стала хитом Сети

Ранее сообщалось, что в окрестностях Сиэтла пума напала на двух мужчин, которые ехали по лесу на велосипедах, в результате чего один из них погиб, а другой получил травмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.